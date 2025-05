Nach Großbrand in Stammheim Polizei nimmt fünf jugendliche Tatverdächtige fest

Ein Wohnhaus mit angebauter Scheune stand am Sonntagabend in der Stammheimer Jahnstraße in Flammen. Bereits am Abend hieß es seitens der Feuerwehr, Jugendliche mit Böllern seien für das Feuer verantwortlich. Die Polizei bestätigte das nun zum Teil.