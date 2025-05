1 Nur noch ein Teil des Gebäudes steht. Nach dem Brand hat der Abbruch des leerstehenden Hauses in der Stammheimer Jahnstraße zügig begonnen. Foto: Felix Biermayer Vor zwei Wochen brannte ein Wohnhaus mit Scheune in Stammheim. Nun hat bereits der Abriss des Gebäudes begonnen. Zuletzt stellte es in gewisser Hinsicht eine Gefahr dar.







Was ohnehin geplant war, ging nun deutlich schneller vonstatten: Das Wohnhaus mit angebauter Scheune in der Jahnstraße in Stammheim, das am Abend des 11. Mai in Flammen stand, wird derzeit abgerissen.