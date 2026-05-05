Nach Feuer in Schopfheim: Brandursache wird akribisch ermittelt

Der Sachschaden beim Brand des Fahrradgeschäfts wird auf 100.00 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Brandstiftung wäre eine Möglichkeit.
„Unser Ladengeschäft wird wie gewohnt geöffnet sein“, schreiben die Inhaber des Fahrradgeschäfts „Fahrwerk“ auf ihrer Internetseite. Dabei bedanken sich Simon Aleth und Adrian Siebold bei allen Einsatzkräften der Feuerwehr sowie von DRK und THW für das schnelle Eingreifen. Nur dadurch habe Schlimmeres verhindert werden können. Samstagnacht wurde an der Lagerhalle ein Feuer ausgelöst, der Brand hatte sich über die Fassade auf das Dach ausgebreitet. „Die Flammen haben den Dachstuhl unseres Lagers erreicht und diesen teils in Brand gesetzt“, erklären die Inhaber.