Nach Feuer in Lützenhardt

1 Wegen Glutnestern in der Decke musste die Feuerwehr den Brandort sorgfältig überwachen. Foto: Schülke

Nachdem im Waldachtaler Teilort Lützenhardt ein leerstehendes Haus in Brand geraten ist, sucht die Polizei Zeugen.









In dem älteren Gebäude in der Maierhofstraße war am Dienstag gegen 14 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.