1 Schon von weitem zu erkennen: In diesem Haus in der Lützelbergstraße hat es verheerend gebrannt. Foto: Jens Wursthorn

Zwei Wochen nach dem Feuer in dem Bräunlinger Wohnhaus ist die Familie mit dem Nötigsten versorgt. So kann man auch selbst helfen.









Link kopiert



Der Schock sitzt noch tief. Vor knapp zwei Wochen bricht in einem Wohnhaus an der Lützelbergstraße in der Mittagszeit ein Feuer aus. Nach bisherigen Ermittlungen liegt der Brandherd in der Küche im ersten Obergeschoss.