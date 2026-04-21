Nach Feuer im K-Club: Nicht nur die Stadt Kehl hinkt bei Brandschutz-Kontrollen hinterher

Sachverständige haben die Begehung des durch ein Feuer zerstörten Kehler K-Clubs abgeschlossen. Die Stadt hatte bei Kontrollen hinterherhinkt – nicht als einzige im Kreis.
Bei dem Brand am frühen Morgen des 29. März hatten sich 750 Besucher des Kehler K-Club in Sicherheit bringen können. Das Gebäude wurde zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf einen einstelligen Millionenbetrag. Nur eine Frau musste im Nachgang stationär behandelt werden. Noch in der Nacht begann die Suche nach der Ursache.