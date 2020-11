Nach Feuer an Bad Dürrheimer Schule Ermittlungen erhärten Verdacht der Brandstiftung

Bad Dürrheim - Nach dem Brand an der Haupt- und Werkrealschule in Bad Dürrheim hat die Polizei nun auch offiziell bestätigt, dass der Verdacht einer Brandstiftung im Raum steht. Entsprechende Hinweise hatten sich, wie der Schwarzwälder Bote bereits exklusiv am frühen Morgen berichtet hatte, schon in der Nacht verdichtet.