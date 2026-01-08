Öl-Geschäfte: Trump spricht über Öl-Einnahmen, Venezuela zählt Todesopfer

US-Präsident Trump will Venezuelas Öl-Einnahmen kontrollieren. Bald will er zudem Kolumbiens Staatschef Petro treffen - trotz jüngster Drohungen. In Caracas werden Opfer des US-Angriffs beigesetzt.
Washington - Den Angriff in Venezuela haben die USA mit dem Kampf gegen Drogen und der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro begründet, inzwischen scheint sich Präsident Donald Trump aber deutlich mehr für Öl zu interessieren. Den zweiten Tag in Folge äußerte sich Trump zu den künftigen Einnahmen aus dem Verkauf von Rohöl des südamerikanischen Landes. "Ich wurde soeben informiert, dass Venezuela mit dem Geld, das sie durch unseren neuen Öl-Deal bekommen, NUR amerikanische Produkte kaufen wird", schrieb er auf Truth Social.