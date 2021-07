Mehr als 200 Corona-Fälle in Österreich

Nach Festival in Kroatien

Nach dem Kroatien-Urlaub infizierten sich mehr als 200 Österreicher mit dem Coronavirus (Symbolbild).

In Österreich sind 215 Corona-Infektionen unter Reiserückkehrern nach einem Festival in Kroatien registriert worden. Rund ein Drittel der Neuinfektionen in Österreich sind derzeit auf Auslandsreisen zurückzuführen.

Wien - Die Veranstaltung „Austria goes Zrce“ fand vorige Woche auf der Insel Pag statt. Knapp 8000 Menschen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren waren zu der mehrtägigen Strandparty gereist, wie der Veranstalter Martin Reitstätter am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Österreichische Gesundheitsbehörden haben Besucher nun aufgefordert, sich testen zu lassen, um weitere mögliche Infektionen aufzuspüren.

Alle Partygäste zwei Mal überprüft

Laut Reitstätter wurden alle Partygäste vor dem Betreten des Geländes zwei Mal überprüft, ob sie geimpft, getestet oder von Corona-19 genesen waren. „Wir haben uns an die Vorgaben der österreichischen und kroatischen Regierungen gehalten“, sagte er. Reitstätter wies Vorwürfe einer Besucherin zurück, die im Gespräch mit der Zeitung „Der Standard“ über teils laxe Kontrollen berichtete. Rund 60 Prozent der Gäste waren laut einer von den Veranstaltern durchgeführten Umfrage zumindest teilgeimpft. „Was uns am allermeisten schreckt: Dass es so viele Geimpfte unter den positiv Getesteten gibt“, sagte Reitstätter.

Rund ein Drittel der Neuinfektionen in Österreich sind laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) derzeit auf Auslandsreisen zurückzuführen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt auf 32.