Meßstetten - Den großen Bürgerempfang, den sich die Meßstetter zu Beginn der Amtszeit von Bürgermeister Frank Schroft gewünscht hatten, haben sie längst bekommen – der nächste soll nach zwei Jahren coronabedingter Pause am Freitag, 3. Juni, stattfinden.

Ob der Bürgerempfang oder ein anderer Rahmen gewählt wird, um künftig die Verdienstmedaille der Stadt Meßstetten zu verleihen, das stet noch nicht fest. Wieder eingeführt hat der Gemeinderat am Freitagabend die Regelung aber, und zwar nach mehr als drei Jahrzehnten Pause. Denn in den 1970er- und 80er-Jahren war es noch Usus gewesen, Persönlichkeiten, die sich um die Stadt oder in der Stadt und ihren Stadtteilen verdient gemacht haben, zu würdigen. In den 1990er-Jahren waren diese Ehrungen nur noch vereinzelt vergeben worden, wie in der Sitzungsvorlage berichtet wird, und im neuen Jahrtausend nur noch zwei Mal: 2009 und 2010.

Feste Kriterien gab es bisher nicht

110 Verdienstmedaillen sind in der Stadtgeschichte insgesamt verliehen worden – allerdings, ohne dass es für die Vergabe feste Kriterien oder eine vom Gemeinderat verabschiedete Richtlinie gegeben hätte. Die Ehrenbürgerwürde hatte zuletzt Altbürgermeister Erwin Gomeringer verliehen bekommen – 1984.

Höchste Zeit also, "insbesondere die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen, die in herausgehobener Funktion in den örtlichen Vereinen sowie im Gemeinderat und den Ortschaftsräten tätig sind", zu würdigen – künftig aber nach festen Kriterien, die auch nachvollziehbar seien, und nach genau definierten Zeitspannen, so die Stadtverwaltung. Der Gemeinderat hat deshalb "Richtlinien für Ehrungen der Stadt Meßstetten" festgelegt.

Auch tätige Hilfe kann zählen

Darin heißt es konkret: "Die Stadt Meßstetten ehrt Personen, die sich in öffentlichem, kulturellem, sozialem, sportlichem oder sonstigem Gebiet besondere Verdienste um das Gemeinwohl der Stadt erworben, sich allgemein in Land und Bund besonders verdient gemacht, in Einzelfällen durch tätige Hilfe Außergewöhnliches geleistet oder besondere persönliche Leistungen erbracht haben, welche das Ansehen der Stadt fördern."

Weil darüber hinaus auch eine Ehrung für "Verdienste außerhalb von Vereinen oder vergleichbaren Organisationen" möglich sein soll, werde die Stadtverwaltung im Lauf der Jahre einen – internen – Handlungsleitfaden aufstellen, der dokumentieren soll, welche Leistungen für bereits vergebene Auszeichnungen ausschlaggebend waren. "Auf diese Weise soll im Laufe der Jahre eine Verleihung der Verdienstmedaille nach möglichst objektiven Kriterien möglich sein."

Die Münze gibt’s mit Anstecknadel und Urkunde

Auch die Form der Verdienstmedaille steht schon fest: Eine runde Münze mit sechs Zentimetern Durchmesser soll es sein, die das Stadtwappen, die Worte "Für besondere Verdienste um die Stadt Meßstetten" und den Namen der oder des Geehrten tragen soll. Die Rückseite zeigt das Rathaus, das Stadtlogo und den Schriftzug "Verdienstmedaille Stadt Meßstetten". In Gold, Silber und Bronze abgestuft, soll sie zusammen mit einer Anstecknadel und einer Urkunde verliehen werden. Das Ganze gibt es außerdem als "Verdienstmedaille für Zivilcourage" in Gold – ein Vorschlag des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Für besonders außergewöhnliche Verdienste werde außerdem das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Bürgermeister und Gremien dürfen vorschlagen

Vorgeschlagen werden künftige Träger übrigens vom Bürgermeister, mindestens einem Drittel der Gemeinderatsmitglieder oder mindestens der Hälfte der Ortschaftsräte eines Gremiums. Zustimmen müssen dann zwei Drittel der Stadträte – in nichtöffentlicher Sitzung.

Dass Bürgermeister Frank Schroft schon Personen im Auge hat, die er vorschlagen will, war hinter vorgehaltener Hand zu erfahren. Wer das sein wird allerdings nicht. Die Meßstetter dürfen erst einmal raten.