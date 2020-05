Nach Felssturz in Todtnau 250 Tonnen Gestein sollen gesprengt werden

Todtnau - Nach dem Sturz eines tonnenschweren Felsbrockens auf eine Straße bei Todtnau im Südschwarzwald sollen die geplanten Sicherungsarbeiten frühestens Ende Mai beginnen. In dem steilen Waldgebiet rund 50 Meter über der Straße müssen 250 Tonnen Felsen gesprengt und abgetragen werden, teilte das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg in Freiburg mit. Die Vorbereitungen hierfür seien umfangreich, dies koste Zeit. Die Felsen und Steine seien instabil und könnten jederzeit in die Tiefe stürzen. Bis sie gesprengt und beseitigt werden, bleiben die Landesstraße und ein Wanderweg in dem Gebiet gesperrt. Das kann noch Wochen dauern.