1 Oberhalb der „Wasserfallkurve“ ist die Straße nach einem Felssturz gesperrt. Foto: Bodo Schnekenburger

Der Tag nach dem massiven Felssturz bei Oberndorf: Die Beräumarbeiten auf der L 415 Richtung Lindenhof laufen. Neben der Frage, wie es weitergehen wird, beschäftigt vor allem eine: Wie es dazu kommen konnte. Wir fragen beim Landratsamt nach, das die Verkehrssicherungspflicht hat.









Große Verwirrung am Freitag in Oberndorf: Kommt man in die Oberstadt? Oberhalb des Rondells steht ein „Durchfahrt verboten“-Schild. Allerdings ist Anliegern die Zufahrt „bis Baustelle“ gestattet.