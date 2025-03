Nach Felssturz in Oberndorf Jetzt werden die Fangnetze angebracht – Strecke bald wieder frei?

An der halbseitig gesperrten L 415 zwischen Oberndorf und Lindenhof tut sich was: Am Montag haben die Arbeiten zur Felssicherung begonnen. Kann die Strecke also in absehbarer Zeit wieder vollständig freigegeben werden?