Nach Felssturz bei Oberndorf: Bleibt die Sperrung auf der L415 bis 2026?

Nach dem erneuten Felssturz zwischen Oberndorf und Lindenhof bleiben zwei große Fragen: Wie konnte es erneut zum Steinschlag kommen? Und wie geht es nun weiter?
Sie scheint eine tickende Zeitbombe zu sein: die Felswand entlang der L 415 zwischen Oberndorf und Lindenhof. Nachdem bereits Ende 2024 ein großer Gesteinsbrocken auf die Straße stürzte und es nur dem Zufall zu verdanken war, dass niemand zu Schaden kam, hatte das Landratsamt umfassende Sicherungsmaßnahmen in Auftrag gegeben. Umso größer war der Schock, als im August erneut mehrere Felsstücke auf die Fahrbahn fielen.