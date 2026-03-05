Nach Fall aus Wolfach: Warum Telefonbetrüger auch jüngere Menschen im Visier haben

Eine 32-Jährige aus Wolfach fällt auf einen Anruf eines angeblichen Zahlungsdienstes herein. Die Polizei warnt: Betrüger nehmen nicht nur Senioren ins Visier.
Eine 32-Jährige Wolfacherin erhält einen besorgniserregenden Anruf: Der Vertreter eines Online-Zahlungsdienstes teilt ihr mit, dass auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden. Alarmiert gibt sie auf Anfrage sensible Daten preis. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Am anderen Ende der Leitung sitzt ein Betrüger, der dank ihrer Daten Überweisungen auf Bankverbindungen im Ausland tätigen wird. Die Polizei berichtete in der vergangenen Woche in einer Mitteilung von diesem Fall.