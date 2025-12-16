Nach Fahrplan-Schock: Die Stadt Lahr gibt die ICE-Halte noch nicht auf

Zwölf Jahre lang hielten ICEs am Lahrer Bahnhof. Seit dieser Woche fallen die beiden Halte weg. Sehr zum Unmut der Verwaltung, die nun kämpfen möchte.
Der Wegfall der beiden ICE-Halte am Lahrer Bahnhof hat die Region geschockt. Auch die Verwaltung, machte OB Markus Ibert am Montagabend im Gemeinderat öffentlich, hat erst am 13. Oktober durch die Bahn davon erfahren. „Wir haben uns gefragt: Was ist das für ein Umgang? Wir sind äußerst verärgert“, so der OB weiter. Denn der einzige Zusatz zur Mitteilung sei gewesen, dass man über nur einen Umstieg in Offenburg weiter an den Fernverkehr angebunden sei.