Nach Fahrerflucht in Kehl

1 Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasst am Dienstagabend in Kehl eine 25-Jährige Fußgängerin, die verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei befindet sie sich auch am Donnerstag noch im Krankenhaus. Foto: Pleul

Die 25 Jahre alte Frau, die am Dienstag von einem bislang Unbekannten Autofahrer erfasst wurde, befindet sich schwer verletzt in einer Klinik.















Kehl - Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind weiter auf der Suche nach dem Unfallverursacher und möglichen Zeugen. Hinweise seien bislang keine eingegangen, bestätigt Polizeisprecher Ansgar Gernsbeck am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Vermeintlich vom Verursacherfahrzeug stammende Glassplitter am Unfallort erwiesen sich als Sackgasse.

Unfallfahrer lädt Opfer ins Auto, bringt sie zu Verwandten und gibt ihr Geld

Die 25-Jährige war am Dienstagabend an einem Fußgängerüberweg von einem Autofahrer erfasst und in der Folge zu Boden geschleudert worden. Der bislang Unbekannte brachte die Verletzte anschließend zu ihren Verwandten und gab ihr eine zweistellige Geldsumme. Später suchte das Unfallopfer die Polizei auf, die Beamten riefen »aufgrund des Verletzungsbildes« einen Krankenwagen.

Genauere Angaben zum Gesundheitszustand macht die Polizei nicht

Seither befindet sich die 25-Jährige in einer Klinik. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand der Frau machte die Polizei mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht. "Sobald jemand zur Behandlung ins Krankenhaus muss, ist er nach Rechtslage schwer verletzt", erläuterte der Polizeisprecher. Zeugen können sich unter Telefon 07851/89 30 an die Polizei wenden.