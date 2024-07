1 Nach einem Hauseinsturz in Memmingen sind zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

In Schwaben stürzt nach einer Explosion ein ganzes Haus ein, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Viele Fragen sind noch offen.









Memmingen - In Schwaben ist Polizeiangaben zufolge nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob Menschen in dem Gebäude in Memmingen waren, ist noch unklar, hieß es am frühen Freitagabend aus der Lagezentrale des zuständigen Polizeipräsidiums. Die umliegenden Gebäude seien massiv beschädigt worden.