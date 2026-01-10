Nach Explosion in Albstadt: Schwager meldet sich zu Wort - „Wir wissen nicht, was passiert ist“

Nach der tödlichen Explosion in Albstadt kursieren Gerüchte im Netz. Ein Angehöriger widerspricht öffentlich und mahnt zur Zurückhaltung. Die Ermittlungen zur Ursache dauern weiter an.
In Albstadt steht seit zwei Tagen die Zeit still: Nach der Explosion eines Wohnhauses in der Tailfinger Josefstraße wird getrauert, aufgeräumt, geholfen - und leider auch wild spekuliert. In sozialen Netzwerken sowie diversen Medien kursieren Gerüchte, laut denen das Haus explodiert sein soll, als die 30-jährige Bewohnerin am frühen Morgen den Lichtschalter betätigte. Der Einsturz des Hauses riss die Frau sowie ihren 33-jährigen Ehemann und den gemeinsamen, sechsjährigen Sohn in den Tod.