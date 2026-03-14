Nach Eskalation im Nahen Osten: Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt

Die Formel 1 fährt seit Anfang der 2000er Jahre im Nahen Osten. Der Iran-Krieg trifft nun auch die Königsklasse des Motorsports. Zwei WM-Läufe werden gestrichen.
Berlin - Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten hat die Formel 1 die beiden Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Wie der Motorsport-Weltverband Fia mitteilte, werden die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen aus dem Kalender ersatzlos gestrichen. Am Freitag hatte bereits der TV-Sender Sky berichtet, dass die beiden Rennen ausfallen.