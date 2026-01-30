Nach erstem Erfolg: ESV Weil will doppelt nachlegen

In der Bundesliga sind die Tischtennis-Damen des ESV Weil an diesem Wochenende doppelt gefordert. Erst gastiert der TSV Dachau in der Grenzecke, dann der SV DJK Kolbermoor.

Der Bann ist gebrochen: Die Tischtennisspielerinnen des ESV Weil haben am Sonntag endlich ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Nach zuvor sieben Niederlagen in Folge setzte sich das Team auswärts bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim mit 6:2 durch und verschaffte sich damit neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Ausschlaggebend für den Erfolg war zum einen die Rückkehr zur optimalen Aufstellung, zum anderen bewies der ESV in entscheidenden Momenten die nötige Abgeklärtheit. Gleich drei Partien wurden im fünften Satz entschieden, mit dem besseren Ende für die Weilerinnen. Auch das Spielglück war auf Seiten der Grenzstädter.

Richtungsweisende Duelle am Wochenende

Durch den Sieg darf das Tabellenende für den ESV wieder Hoffnung bedeuten: Der Abstand zu Platz sechs, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, ist weiterhin aufholbar. Passend dazu stehen am kommenden Wochenende zwei Heimspiele an, die richtungsweisend sein werden.

Den Auftakt macht am Samstag (14 Uhr) die Begegnung mit dem TSV Dachau in der Turnhalle der Leopoldschule. Die Oberbayerinnen reisen als Tabellenzweiter an und verfügen im Spitzenpaarkreuz mit Sabine Winter und der Südkoreanerin Seoyoung Byun über internationale Klasse.

Am Sonntag (14 Uhr) folgt das zweite Heimspiel gegen die SV DJK Kolbermoor. Der Tabellenvierte bringt unter anderem Nationalspielerin Annett Kaufmann mit ins Markgräflerland und liegt aktuell vier Punkte vor dem ESV. Trainer Alen Kovac kann jedoch erneut auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen und sieht sein Team gut gerüstet: Mit dem jüngsten Erfolgserlebnis und der Rückkehr von Anna Hursey sei es durchaus möglich, beiden Gegnern Paroli zu bieten.

Hurseys Ausrufezeichen gibt Hoffnung

Ein Blick auf die Hinrunde liefert zusätzliche Zuversicht. Zwar gingen die Auswärtsspiele in Dachau und Kolbermoor verloren, doch beide Partien waren umkämpft. Besonders bitter verlief das Spiel in Dachau, in dem der ESV gleich dreimal im Entscheidungssatz einen möglichen Mannschaftspunkt verpasste.

Ein positives Ausrufezeichen setzte damals Anna Hursey, die Seoyoung Byun ihre bislang einzige Einzelniederlage der Saison zufügte.