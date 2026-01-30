Nach erstem Erfolg: ESV Weil will doppelt nachlegen

In der Bundesliga sind die Tischtennis-Damen des ESV Weil an diesem Wochenende doppelt gefordert. Erst gastiert der TSV Dachau in der Grenzecke, dann der SV DJK Kolbermoor.
Der Bann ist gebrochen: Die Tischtennisspielerinnen des ESV Weil haben am Sonntag endlich ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Nach zuvor sieben Niederlagen in Folge setzte sich das Team auswärts bei der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim mit 6:2 durch und verschaffte sich damit neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.