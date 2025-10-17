Nach erschreckendem Fund: Babyleiche in Maulburg - Polizei bittet um Unterstützung bei der Hinweissuche

Nach wie vor ermittelt die Polizei im Fall des toten Säuglings, der in einem Müllsack am Rande eines Spielplatzes im Maulburg gefunden wurde. Es wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, auch anonym können Zeugen Hinweise geben.
Die Polizei bittet dringend um Hinweise, die zur Klärung des erschütternden Vorfalls vom vergangenen Freitag beitragen können. Am Alsbachweg oberhalb des beliebten und stark frequentierten Waldspiel- und Grillplatzes war in einem Müllsack die Leiche eines Neugeborenen gefunden worden.