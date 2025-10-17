Nach erschreckendem Fund: Babyleiche in Maulburg - Polizei bittet um Unterstützung bei der Hinweissuche

Nach wie vor ermittelt die Polizei im Fall des toten Säuglings, der in einem Müllsack am Rande eines Spielplatzes im Maulburg gefunden wurde. Es wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, auch anonym können Zeugen Hinweise geben.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise, die zur Klärung des erschütternden Vorfalls vom vergangenen Freitag beitragen können. Am Alsbachweg oberhalb des beliebten und stark frequentierten Waldspiel- und Grillplatzes war in einem Müllsack die Leiche eines Neugeborenen gefunden worden.

Nach wie vor ist das Hinweistelefon unter Tel. 0761/882 5990 rund um die Uhr erreichbar und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Zudem wurde ein anonymes Hinweisgebersystem freigeschaltet. Um mit der Polizei in Kontakt zu treten, besteht hier zusätzlich die Möglichkeit, diskret, sicher und anonym Hinweise zu geben. Das anonyme Hinweisgebersystem ist unter dem nachfolgenden Link erreichbar: https://www.bkms-system.net/bw-EG-Wald. Das anonyme Hinweisgebersystem ist auch auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg www.polizei-bw.de verlinkt.

Die Polizei ist bei derartigen Ermittlungen auf jede Information angewiesen, egal wie unbedeutend oder alltäglich die Beobachtung für jemanden erscheinen mag. Vielleicht ist jemanden in seinem Umfeld zuvor eine Frau aufgefallen, welche sich womöglich in einer schwierigen Lebenssituation befinden könnte.