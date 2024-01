Nach erfolgreichem Abschluss: Für einen neuen Sprachkurs in Seelbach braucht es noch Sponsoren

1 15 ukrainische Flüchtlinge haben den Deutschkurs in den Räumlichkeiten der Firma Himmelsbach Computer erfolgreich abgeschlossen Foto: Firma Himmelsbach Computer

15 ukrainische Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr in Seelbach erfolgreich Deutsch gelernt. Einige von ihnen konnten dadurch Arbeit finden und möchten gerne weiter büffeln. Doch für einen Aufbaukurs fehlen den Organisatoren noch Sponsoren.









Mit einer kleinen Feierstunde wurde der Deutschkurs bei der VHS mit dem Abschluss A 1 in Seelbach für ukrainische Flüchtlinge beendet. Die Organisation des Kurses hat Rosmarie Dufner in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lahr und deren Leiterin Carmen Wenkert übernommen. Die Lehrkräfte Bettina Stark und Herbie Wickertsheim haben die deutsche Sprache mit viel persönlichem Einsatz unterrichtet, was bei den 15 Teilnehmern zum Erfolg geführt hat, heißt es in einer Pressemitteilung.