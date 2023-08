Deshalb dürfen zwei Brüder immer noch nicht in ihr Haus zurück

Nach Erdrutsch in Schweighausen

1 Die Auswirkungen des Erdrutschs sind am Haus in der Schweighausener Goethestraße immer noch zu erkennen. Foto: Köhler

Durch einen Erdrutsch wurde ihr Haus in Schweighausen unbewohnbar, zwei Jahre später können die Gebrüder Weber immer noch nicht zurück. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären sie, warum sie weiter geduldig sein müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An den Wänden klebt inzwischen festgetrocknete Erde, der Hang zum darübergelegenen Haus wirkt unnatürlich uneben. Die Spuren des Schicksalsschlags, den David Weber, sein jüngerer Bruder Gabriel und dessen Freundin vor rund zwei Jahren erlitten haben, sind noch deutlich sichtbar. Nur ein Dreivierteljahr konnten die drei in ihrem Haus in der Schweighausener Goethestraße wohnen. Dann machte ein Erdrutsch Mitte Juli 2021 vorübergehend alles zunichte.