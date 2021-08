Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Als die Menschen im Südwesten Haitis am Samstagmorgen die Erschütterungen spüren, geraten sie in Panik. Zu schlimm sind die Erinnerungen an das Jahrhundertbeben 2010, bei dem vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince rund 20.000 Menschen starben. Große Sorge löst die neuerliche Katastrophe nun auch beim Verein "Pro Haiti" aus.