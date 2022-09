1 Das Ende des Tankrabatts bekommen die Autofahrer stark zu spüren. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Nach dem Ende des Tankrabatts sind die Spritpreise hierzulande einer Auswertung zufolge die zweithöchsten in Europa.















Teurer Tanken als in Deutschland geht kaum in Europa – einer Auswertung zufolge sind die Spritpreise hierzulande die zweithöchsten in Europa. Deutschland liegt nach dem Tankrabatt sowohl beim Diesel-Preis (zuletzt 2,16 Euro je Liter) als auch beim Benzin (zuletzt 2,07 Euro je Liter) im EU-Vergleich auf Platz zwei, schreibt die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Diesel war nur in Schweden noch teurer, Benzin in Finnland.

Das ergab eine Auswertung von Daten der EU-Kommission, die das Statistische Bundesamt auf Anfrage der Linken im Bundestag übermittelte. Stand der Zahlen war der 5. September.

In der Auswertung zeigt sich demnach auch, dass die Spritpreise hierzulande rund 25 Cent über dem EU-Durchschnitt liegen. Im August hatte Deutschland europaweit bei den Benzin- und Dieselpreisen noch im Mittelfeld gelegen. Grund dafür war auch der Tankrabatt, der Ende August ausgelaufen war.

Der Linken-Sozialpolitiker Sören Pellmann übte vor diesem Hintergrund scharfe Kritik an der Regierung und sprach von „Politikversagen der Ampel“. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe im Frühjahr angekündigt, gegen das Spritkartell vorgehen zu wollen. Seitdem sei „null Komma null“ passiert, sagte Pellmann der „NOZ“.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach sich dafür aus, die Spritsteuern erneut zu senken. „Es wäre eine echte Entlastung für Menschen in ländlichen Räumen, wenn der Tankrabatt verlängert würde“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Angesichts der zu erwartenden Zusatzgewinne der Mineralölkonzerne in diesem Jahr sagte er weiter, dieses Geld müsse die Regierung „abschöpfen und die Selbstbedienung auf Kosten der Pendler dauerhaft stoppen“. Im Nachbarland Frankreich seien die Spritpreise rund 40 Cent niedriger. „Das ist die Messlatte für die Bundesregierung.“