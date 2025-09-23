Nach EM-Titel des Nationalteams: Warum Vereine in Lahr und Ettenheim den Basketball-Hype nicht nutzen können

Der Erfolg der deutschen Basketballnationalmannschaft rückt den Sport ins Rampenlicht. In der Lahrer Region haben es Spieler aber nicht immer leicht.
Deutschland gehört nicht zu den großen Basketball-Nationen. Dennoch ist die Sportart gerade in aller Munde. Überraschte das Nationalteam um Kapitän Dennis Schröder bereits vor zwei Jahren mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft, krönte sich die Nationalmannschaft jüngst in einem Herzschlagfinale zum Europameister. Verhelfen die Erfolge der deutschen Basketballprofis dem Ballsport in unserer Region zu einem Aufschwung? Wir haben bei der Basketball-Gemeinschaft Ettenheim und beim TV Lahr nachgehakt.