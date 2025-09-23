Nach EM-Titel des Nationalteams: Warum Vereine in Lahr und Ettenheim den Basketball-Hype nicht nutzen können

Der Erfolg der deutschen Basketballnationalmannschaft rückt den Sport ins Rampenlicht. In der Lahrer Region haben es Spieler aber nicht immer leicht.

Deutschland gehört nicht zu den großen Basketball-Nationen. Dennoch ist die Sportart gerade in aller Munde. Überraschte das Nationalteam um Kapitän Dennis Schröder bereits vor zwei Jahren mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft, krönte sich die Nationalmannschaft jüngst in einem Herzschlagfinale zum Europameister. Verhelfen die Erfolge der deutschen Basketballprofis dem Ballsport in unserer Region zu einem Aufschwung? Wir haben bei der Basketball-Gemeinschaft Ettenheim und beim TV Lahr nachgehakt.

Über die Jahre hat sich in der Rohanstadt der Basketballsport etabliert. Die Basketball-Gemeinschaft, die ihren Ursprung in der Basketball-AG des städtischen Gymnasiums hat, gibt es seit 2005 als Verein. Gerne würden sie dort mehr Kinder trainieren. Jedoch gibt es einen Aufnahmestopp bei der U10, den „Minis“. Rainer Fischer, Vorsitzender des Ettenheimer Clubs, kennt den Grund: „Es gibt nicht genügend Trainer.“ Diese zu gewinnen, sei kompliziert.

Aufnahmestopp trifft in Ettenheim die Jüngsten

„Basketball hat viele Regeln“, erklärt Fischer. Wer den Nachwuchs im Basketball trainieren will, müsse selbst als Spieler Erfahrung gesammelt haben. Da die Disziplin in Deutschland – ungeachtet der Erfolge und der Popularität deutscher Top-Spieler – als Breitensport nur eine kleine Rolle einnehme, sei es schwierig, Trainer zu finden oder auszubilden. Zwar gebe es auch immer wieder Jugendtrainer im Verein, je nach Lebensweg verlassen diese den Club aber auch wieder. „Wir haben auch eine Kooperation mit dem städtischen Gymnasium“, verdeutlicht Fischer die Bemühungen bei der Trainersuche. Auch mit den Nachbarvereinen stünden die Ettenheimer immer wieder in Kontakt, berichtet Fischer. Selbst in der „Basketballhochburg“ Freiburg – die Stadt hat mit den „Eisvögeln“ immerhin ein Bundesliga-Aushängeschild – gebe es einen Mangel an Trainern, berichtet der BG Ettenheim-Vorstand.

Den Erfolg der deutschen Profis bei der Europameisterschaft hat Fischer verfolgt. Auch wenn er zugibt, selbst aus dem Handball zu kommen. Bei der Frage, ob die Aufmerksamkeit, die dem Basketball während der EM zuteil wurde, nachhaltig für eine Verbreitung des Basketballsports in Deutschland sorgt, bleibt Fischer skeptisch. „Beim Handball ist das ganz ähnlich“,meint er mit Blick auf das kurzzeitige Interesse. Das sei während der großen Turniere da, lasse aber anschließend auch wieder nach. „Die Zeitungen und Sender beschäftigen sich erst einmal mit dem Fußball“, meint Fischer mit Blick auf die unangefochtene Sportart Nummer eins in Deutschland.

Immerhin: In der U12, U14 und U16 kommen Basketballinteressierte in Ettenheim zum Zug. „Hier gibt es gerade keinen Aufnahmestopp“, berichtet Fischer. Am Turnierbetrieb nimmt die U16 der BG Ettenheim teil. Da es, verglichen mit anderen Sportarten, aber weniger Spieler gibt, müssen die Teams oft weite Auswärtsfahrten antreten.

Lange Fahrten im Jugendbereich

Das kennt auch Alexander Trepjakow. Er ist in der Basketballabteilung des TV Lahr. Etwa 70 bis 80 Basketballer seien dort aktiv, berichtet er. Manche nur als Gelegenheitsspieler, andere treten regelmäßig bei Ligaspielen an – die Herrenmannschaft hat sich bis in die Landesliga gespielt. Das Vereinsleben hat sich gewandelt, gibt Trepjakow zu bedenken. Spieler für regelmäßige Einsätze zu gewinnen, sei schwieriger. Auch im Jugendbereich stünden bei Ligaspielen teils lange Fahrten an – etwa an die Schweizer Grenze oder nach Pforzheim. Beim gelegentlichen Spielen auf öffentlichen Plätzen sehe es hingegen anders aus. „Der Streetball lebt“, meint Trepjakow.

Der Lahrer Basketballer wünscht sich bessere Trainingsbedingungen. Die Ligateams des TV trainieren in der Halle am Bürgerpark. Da die Bürgerpark-Halle jedoch auch für andere Sportarten genutzt wird, gebe es – gerade im Winter – ein Platzproblem. Andere Hallen seien jedoch veraltet, die Abmaße der Basketballfelder würden seit einigen Jahren nicht mehr dem aktuellen Regelwerk entsprechen, gibt er zu bedenken.

TV wünscht sich mehr moderne Basketballfelder

Auch bei den öffentlichen Basketballplätzen in Lahr sieht Trepjakow Verbesserungspotenzial. So gebe es mit Ausnahme des Platzes beim Bürgerpark lediglich Asphaltplätze. Und auch der neue Platz am Bürgerpark sei oft belegt, da er auch als Fußballfeld genutzt wird. Trepjakows Wunsch: deutlich mehr moderne Basketballplätze.

Die Aufmerksamkeit, die dem Basketball durch das Nationalteam gerade zuteil wird, hat für Trepjakow einen positiven Effekt, der in Lahr spürbar sei: „Viele alte Spieler fangen wieder Feuer und kommen zum Training.“ Auch insgesamt komme der Sport in Deutschland voran, ist der Lahrer Basketballer optimistisch.

Zwanglos spielen

Wer ohne Verpflichtungen „einfach zocken“ will, sei bei der Freizeitgruppe der Basketball-Gemeinschaft Ettenheim willkommen, erklärt deren Vorsitzender Rainer Fischer. Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen ab 18 Jahren.