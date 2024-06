1 Ein England-Fan sorgt derzeit in den sozialen Medien für Erheiterung. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Diesen Ausflug nach Gelsenkirchen wird ein England-Fan wohl so schnell nicht vergessen. Der Mann schlief nach der Partie gegen Serbien im Stadion ein und wachte erst Stunden später wieder auf – in einer leeren Arena.









Dieser Fußball-Fan der englischen Nationalmannschaft hat beim EM-Spiel seiner „Three Lions“ gegen Serbien am Sonntagabend wohl zu tief ins Glas geschaut. Offenbar schlief der Mann nach der Partie im Stadion zu Gelsenkirchen ein und wachte erst Stunden später wieder auf – in einer komplett leeren Arena. Ein Video des Mannes sorgt aktuell in den sozialen Medien für große Unterhaltung. „Ich bin gerade aufgewacht, es ist vier Uhr in der Früh“, spricht der schlaftrunkene Fan in seine Handykamera.