Für den Handball-Bundestrainer war es eine turbulente Europameisterschaft. Alfred Gislason sagt nun, was ihn an den Urteilen der Experten ärgert.
Herning - Mit deftigen Worten hat sich Handball-Bundestrainer Alfred Gislason gegen Expertenmeinungen während der Europameisterschaft zur Wehr gesetzt. Der Isländer hatte in Dänemark mit der deutschen Auswahl wie schon bei Olympia 2024 das Finale erreicht. Angesichts des drohenden Ausscheidens schon nach der Vorrunde gab es aber auch Diskussionen über die Zukunft des 66-Jährigen. Sein Vertrag läuft bis nach der Heim-WM im kommenden Jahr.