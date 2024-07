Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf im Viertelfinale gegen Spanien in Stuttgart äußern sich Fans im Netz. Der Schiedsrichter der Partie, Brite Anthony Taylor, kommt dabei nicht gut weg.

Auch einen Tag nach dem EM-Aus sitzt der Schock bei den Fans noch tief. Der nicht gegebene Elfmeter für die DFB-Elf sorgt weiterhin für Diskussionen. Keine Frage, die Nationalmannschaft hat alles gegeben und steht außerhalb der Kritik.

Doch anders als bei früheren Turnieren wird dieses Mal nicht auf den Trainer eingedroschen. Die Fans sind mit der Leistung von Julian Nagelsmann zufrieden, wie Reaktionen auf X (ehemals Twitter) zeigen:

„Julian Nagelsmann ist meiner Meinung nach ein absoluter Glückstreffer als Bundestrainer“, schreibt ein User auf X.

Ein anderer Fan ist überzeugt davon, dass Nagelsmann den DFB wieder an die Spitze führen werde:

Für das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft machen die Fans den englische Schiedsrichter Anthony Taylor verantwortlich. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Taylor, der schon zahlreiche wichtige Spiele in der Champions League und Europa League gepfiffen hat, in der Kritik steht.

Auf X erinnern sich Fußballfans an eine Schlüsselszene mit Trainer-Legende Jose Mourinho. Mourinho, damals Trainer bei AS Rom, hatte den Unparteiischen nach dem Europa-League-Finale 2023 zwischen Sevilla und der Roma scharf kritisiert. Sein Team hatte das Turnier im Elfmeterschießen verloren. Der Star-Trainer fing den britischen Unparteiischen in einer Tiefgarage ab und beschimpft ihn mit den Worten „Du bist eine Schande“. Zuvor hatte der Portugiese Taylor einen „skandalösen“ Schiedsrichter genannt:

Nach dem Spiel Deutschland gegen Spanien lassen auch die Fans bei X kein gutes Haar an Taylor. „Anthony Taylor ist der mit Abstand schlechteste Schiedsrichter im Weltfußball“, schreibt etwa ein User:

„Seit gestern Abend habe ich mir das Video etwa 100 Mal angeschaut. Ich weiß immer noch nicht, warum der Elfmeter nicht gegeben wurde“, schreibt dieser englische Fußball-Fan:

Dieser Fan spottet: „Cucurella als er merkt Anthony Taylor hat Augen zu“

In den Augen dieses Fans ist Anthony Taylor ein Clown:

Eine Anspielung darauf, dass Anthony Taylor der spanischen Mannschaft zum Sieg verholfen hat, kommt von diesem Fan:

Und dieser Fußball-Fan schreibt: „Mourinho hatte Recht mit Anthony Taylor“:

Nach dem Spiel haben Fans gleich mehrere Petitionen gestartet und fordern eine Wiederholung des Viertelfinal-Spiels zwischen Deutschland und Spanien. Die Aussicht auf Erfolg dieser Forderung dürfte jedoch gering sein.