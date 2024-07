Nach EM-Aus der DFB-Elf: Füllkrugs Dank an die deutschen Fans: „Ihr wart überragend“

1 Niclas Füllkrug dankte den Fans. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Niclas Füllkrug ringt nach dem dramatischen EM-K.o. der Nationalmannschaft gegen Spanien um Fassung. Er äußert sich tief bewegt.









Tief bewegt hat Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug nach dem dramatischen EM-Aus gegen Spanien den Fans für die Unterstützung beim Heimturnier gedankt. „An euch, vielen Dank für das tolle Gefühl, das ihr uns gegeben habt. Es war wahnsinnig schön, für euch auf dem Platz zu kämpfen. Schade, dass es nur bis zum Viertelfinale war. Ihr wart auf jeden Fall überragend“, sagte der 31-Jährige in der ARD nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinale am Freitagabend in Stuttgart.