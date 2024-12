1 Vom Kirchengemeinderat bekam Pfarrerin Ehmann ein weihnachtliches Geschenk. Foto: Jörg Wahl

Ihren starker Einsatz für die Kirchengemeinde würdigte Pfarrer Ulrich Günther in der Christuskirche am Sonntagmorgen. Eine Rückkehr von Ehmann in zwei Jahren sei nicht auszuschließen.









Im Festgottesdienst am Sonntagmorgen, 15. Dezember, ist Pfarrerin Gudrun Ehmann in der evangelischen Christuskirche in Bisingen verabschiedet worden. Für ihre elfjährige Tätigkeit in der Pfarrgemeinde wurde sie im Gottesdienst und beim gemeinsamen Mittagessen danach gewürdigt.