Nach Eklat in Rexingen: Gedenkstättenverbund distanziert sich klar von der AfD

Nach einem umstrittenen Vorfall bei einer Veranstaltung in Rexingen hat der Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb Konsequenzen gezogen und sich bei seiner Mitgliederversammlung in Hechingen mit einer Erklärung deutlich von der AfD abgegrenzt.
Der Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb hat schwierige Wochen hinter sich. Was am 19. Oktober ein Tag zur Stärkung der Demokratie werden sollte, endete in einem Eklat und in Streitereien: Bei einer Veranstaltung zu Wirkungsmöglichkeiten von Gedenkstätten in der demokratischen Gesellschaft in Rexingen, veranstaltet vom Gedenkstättenverbund, hatte ein junger Mann ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Deutschland, Ehre, Stolz“ und dem Bundesadler getragen. Viele Teilnehmer hatten das als Provokation von Rechts aufgefasst. Der Mann soll sich geweigert haben, das T-Shirt zu verdecken, woraufhin ihm die Veranstalter ein Hausverbot erteilten.