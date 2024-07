Nach Einzug der Türkei ins EM-Viertelfinale: Mannheimer Polizist lässt türkische Fans jubeln – Video geht viral

1 Die türkischen Fans feierten nach dem Sieg gegen Österreich ausgelassen, wie hier in Dortmund. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Mit dieser Ansprache hätten die türkischen Fans in Mannheim wohl nicht gerechnet. Nach dem Sieg gegen Österreich und dem Jubel in der Mannheimer City greift sich ein Polizist das Mikro und lobt die Fans, hat allerdings auch eine Bitte. Das Video geht viral.









Mit einer aufopferungsvollen Leistung ist die Türkei am Mittwochabend nach dem 2:1-Sieg gegen Österreich ins Viertelfinale der Fußball-EM eingezogen. Auf den Straßen Deutschlands feierten die Türken den Sieg ausgelassen, dabei blieb es Polizeiangaben zufolge weitestgehend friedlich. Den Vogel ab schoss am Dienstagabend allerdings die Mannheimer Polizei, die mit einer besonderen Ansprache an die türkischen Fans für Begeisterung bei den anwesenden Anhängern in der Mannheimer City sowie bei Usern auf Tiktok sorgte.