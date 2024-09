Nach Einsturz in Dresden: Wie sicher sind die Brücken im Zollernalbkreis?

1 Die Sanierung der Brücke über den Reichenbach in Hechingen-Stetten ist im Kreishaushalt 2025 vorgesehen. Foto: Dick

Entsetzen herrscht nach dem Einsturz der Carola-Brücke. Für den Erhalt von öffentlichen Brücken sind unterschiedliche Ämter zuständig, und in den Zuständigkeitsbereich des Zollernalbkreises fallen 62 Brücken. Die Redaktion hat nachgehakt, wie es um diese Bauwerke steht.









Link kopiert



Vorab erklärt: Der Zollernalbkreis muss Bauwerke an Kreisstraßen, die in Landkreis-Baulast sind, instand halten sowie Bauwerke an Bundes- und Landesstraßen, bei denen der Kreis für die Unterhaltung zuständig ist. Brücken in kommunaler Baulast – also in der Hand der Städte und Gemeinden – sind im Folgenden nicht berücksichtigt. Ebenso wenig Autobahnbrücken oder Eisenbahnbrücken und weitere.