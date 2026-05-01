Nach Einigung auf Koalitionsvertrag: So verbringt CDU-Landeschef Manuel Hagel seinen Geburtstag

Dem Hobby-Jäger Manuel Hagel liefert der 1. Mai üblicherweise zwei Gründe zum Feiern. In diesem Jahr kommt nach einer kurzen Nacht noch ein dritter hinzu.

Es ist spät geworden am Donnerstagabend bei den Koalitionsgesprächen in Stuttgart. Trotzdem lässt sich Manuel Hagel seine Geburtstagstradition nicht nehmen. Wie jedes Jahr am 1. Mai ist der CDU-Landeschef im Morgengrauen allein in den Wald gezogen – denn an diesem Tag geht jedes Jahr die Bockjagd los. Dieses Jahr ist es für den passionierten Jäger in noch einer Hinsicht ein besonderer Tag.

Bis kurz vor Mitternacht wurde verhandelt

Bis in die späten Abendstunden hatte Hagel mit dem designierten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) noch die letzten Hindernisse für die neue grün-schwarze Koalition aus dem Weg geräumt. Kurz vor Mitternacht traten die beiden vor die Presse. Über das Wochenende wird an Formulierungen und Layout gefeilt. Kommenden Mittwoch soll das Werk vorgestellt werden.

Manuuel Hagel im Jahr 2022 mit der Landtagsabgeordneten Sarah Schweizer im Wald bei Stuttgart. Foto: Lichtgut

Die kurze Nacht kann Hagel, der in der Nähe seines Heimatortes Ehingen zusammen mit Freunden eine Jagd besitzt, aber nicht davon abhalten, in aller Herrgottsfrühe in den Wald zu ziehen. „Ich gehe am liebsten morgens, wenn alles noch so frisch ist“, hat er vor einigen Jahren einmal in einem Interview verraten. „Gerade im Sommer, wenn man den Tau spürt, wenn die Sonne aufgeht, die Vögel zwitschern und man die Gerüche des Waldes ganz intensiv wahrnimmt.“

Im Ehinger Wald kamen Cem Özdemir und Manuel Hagel sich näher

Der Wald hat auch geholfen, um Nähe zum neuen Koalitionspartner Özdemir aufzubauen. Die beiden haben sich unter anderem bei einem langen Spaziergang durch den Ehinger Wald ausgesprochen. Eines der ersten persönlichen Gespräche auf dem Weg der Annäherung nach der Landtagswahl. Özdemir und Hagel werden künftig als Ministerpräsident und Stellvertreter eng zusammenarbeiten. Der CDU-Landeschef hat nach wie vor nicht öffentlich gemacht, welches Ministerium er leiten will. Seiner Fraktion hat er lediglich verraten, dass er stellvertretender Ministerpräsident werden wird – es wird erwartet, dass er nach dem Innenministerium greift.

Seinen 38. Geburtstag wird Hagel aber nicht mit Özdemir verbringen, sondern mit seiner Frau und seinen drei Söhnen. Nach der Jagd gibt es traditionell ein Familienfrühstück – bevor dann am Samstag die nächste Parteiveranstaltung ansteht. Bei der Mandats- und Funktionsträgerkonferenz in Stuttgart wird es dann vermutlich wieder um den Koalitionsvertrag gehen.