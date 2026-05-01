Nach Einigung auf Koalitionsvertrag: So verbringt CDU-Landeschef Manuel Hagel seinen Geburtstag

Dem Hobby-Jäger Manuel Hagel liefert der 1. Mai üblicherweise zwei Gründe zum Feiern. In diesem Jahr kommt nach einer kurzen Nacht noch ein dritter hinzu.
Es ist spät geworden am Donnerstagabend bei den Koalitionsgesprächen in Stuttgart. Trotzdem lässt sich Manuel Hagel seine Geburtstagstradition nicht nehmen. Wie jedes Jahr am 1. Mai ist der CDU-Landeschef im Morgengrauen allein in den Wald gezogen – denn an diesem Tag geht jedes Jahr die Bockjagd los. Dieses Jahr ist es für den passionierten Jäger in noch einer Hinsicht ein besonderer Tag.