Nach Einigung auf Koalition: Neue rechtsgeführte Regierung Belgiens vereidigt

4 Der 54-ährige Bart De Wever (links) war bislang Bürgermeister der Hafenstadt Antwerpen. Foto: Omar Havana/AP/dpa

Fast acht Monate nach der Wahl ist in Belgien zum ersten Mal eine von der rechten Partei N-VA angeführte Regierung im Amt. Rückt das Land damit deutlich weiter nach rechts?









Brüssel - Belgien hat eine neue, rechts angeführte Regierung. Das Kabinett um Ministerpräsident Bart De Wever von der flämischen nationalistischen Partei N-VA legte 240 Tage nach der Wahl im Königspalast in Brüssel den Eid ab. De Wever schwor diesen in den drei Amtssprachen Belgiens - Französisch, Niederländisch und Deutsch. Der 54-Jährige war bislang Bürgermeister der Hafenstadt Antwerpen. "Und jetzt an die Arbeit", schrieb er nach der Vereidigung auf der Plattform X.