Nach einer E-Mail des Projekt Zukunft: Kulturpolitik in Horb gerät unter Druck

Kontrollen in Landkreisen Calw und Freudenstadt Im Auto Hände weg vom Handy

In den vergangenen Tagen erfolgten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim – unter anderem in den kreisen Calw und Freudenstadt – Verkehrskontrollen zur Überwachung der Handynutzung am Steuer.