Nach einem Jugendspiel beim SC Lahr knallte es: Spielervater wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

1 An der Bande des Kunstrasenplatzes des SC Lahr kam es nach einem Jugendspiel zu einem Zusammentreffen, das jetzt vor dem Lahrer Amtsgericht juristisch aufgearbeitet werden musste. Foto: red

Nach einer Jugendfußballpartie in Lahr kam es zu einem heftigen Streit unter Zuschauern, deren Söhne gegeneinander gekickt hatten. Ein Beteiligter musste sich deshalb jetzt vor dem Lahrer Amtsgericht wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Das Verfahren hatte einen überraschenden Ausgang.









Wenn Kinder oder Jugendliche Fußball spielen, geht es nur um Spaß – sollte man meinen. Doch bei einer B-Jugendpartie auf dem Kunstrasenplatz des SC Lahr am 23. März 2024 war es bald mit dem Spaß vorbei, jedenfalls auf den Zuschauerplätzen. Die beiden Fanlager, bestehend vor allem aus Spielereltern, gerieten so sehr in Streit, dass der Fall sogar die Justiz beschäftigt hat. Ein Vater stand jetzt wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht, da er einem anderen Zuschauer einen Kopfstoß verpasst haben sollte.