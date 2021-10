1 Der Mann soll in mehrere Firmen in Rottenburg eingebrochen sein. (Symbolfoto) Foto: Stein/dpa

Nach mehreren Einbrüchen in Firmen am vergangenen Wochenende in Rottenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.















Rottenburg - Mehrere Unternehmen in Rottenburg waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Inzwischen konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der sich aufgrund einer weiteren Tat in Stuttgart bereits in Untersuchungshaft befindet. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Durch die unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten in Rottenburg eingeleiteten Ermittlungen geriet der wegen verschiedener Delikte bereits polizeibekannte 34-Jährige rasch ins Visier der Polizeibeamten. Wie sich in der Folge herausstellte, war der Tatverdächtige am Montagmittag in Stuttgart vorläufig festgenommen worden, als er versucht haben soll, in ein Wohnhaus einzubrechen. Bei dieser Tat war der Mann mit einer Jacke bekleidet, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem der Einbrüche in Rottenburg stammen dürfte.

Der gegen den Mann beantragte Haftbefehl wurde am Dienstag vom Amtsgericht Stuttgart erlassen und in Vollzug gesetzt.