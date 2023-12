Nach Einbruchserie in Triberg

1 Andere tanken hier ihre Autos – für ihn aber war eine Tankstelle das Ziel, als er Geld brauchte (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle und einen Discounter im Bereich Nußbacher Straße in Triberg ist ein Urteil gefallen.









Er macht einen eher unscheinbaren Eindruck, als er am Morgen von gleich drei Polizeibeamten und in Hand- sowie Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt wird. Der Angeklagte ist nicht besonders groß, nicht unbedingt als Muskelprotz zu bezeichnen und sieht sehr jung aus.