Polizei nimmt in Rangendingen Tatverdächtige fest

Nach Einbruch in Kiosk

1 Drei Tatverdächtige sind am frühen Samstagmorgen nach dem Einbruch in einen Kiosk in der Haigerlocher Straße festgenommen worden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Drei Tatverdächtige sind am frühen Samstagmorgen nach dem Einbruch in einen Kiosk in der Haigerlocher Straße festgenommen worden.















Link kopiert

Rangendingen - Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Anwohner gegen 1.30 Uhr mehrere Personen, die in das Kiosk eindrangen. Die Täter durchwühlten den Kassenbereich und flohen noch vor Eintreffen der ersten Streifen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zur Ergreifung dreier männlicher Tatverdächtiger im Alter von 18 und 19 Jahren.

Beim vermeintlichen Diebesgut handelte es sich um mehrere Zigarettenschachteln. Diese hatte das Trio in unmittelbaren Nähe des Festnahmeortes deponiert.

Sachschaden beträgt rund 1000 Euro

Die beschädigte Eingangstüre wurde durch die Feuerwehr gesichert, es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Bei dem 18-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel gefunden werden, die Ermittlungen dauern an.