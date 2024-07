Polizei nimmt in Freiburg zwei Tatverdächtige fest

Nach Einbruch in Autos

1 Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Nach Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen im Freiburger Stadtteil Rieselfeld hat die Polizei zwei tatverdächtige Männer festgenommen.









Mehrere dringend Tatverdächtige konnten am frühen Freitagmorgen, 26. Juli, gegen 3.30 Uhr von der Polizei festgenommen werden, nachdem sie zuvor in der Willy-Brandt-Allee in Freiburg mutmaßlich Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet hatten.