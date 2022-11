Nach Durchsuchung in Nagold

1 Beim Anlegen der Handschellen verletzte der Täter einen Polizisten schwer. (Symbolfoto) Foto: © fotokitas – stock.adobe.com

Nach mehreren Straftaten war am späten Montagvormittag ein 27-Jähriger in polizeliches Gewahrsam genommen worden. Hierbei widersetzte sich der Mann den Anweisungen, wodurch ein Polizist bis zur Dienstunfähigkeit verletzt wurde.















Nagold - Der 27-Jährige betrat gegen 11.40 Uhr einen Supermarkt, in welchem er in der Vergangenheit bereits Hausverbot erteilt bekommen hatte. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die den Mann im Bereich des ZOB Nagold auch antreffen konnte. Neben einem Platzverweis erklärten ihm die Beamten auch mögliche Folgemaßnahmen, falls er wieder auffällig werden sollte.

Noch während der Mann davonging, lief er, laut Mitteilung der Polizei, vor einen herannahenden Bus, sodass der Fahrer stark bremsen und anhalten musste. Als Reaktion auf ein Hupen des Gefährts beleidigte der 27-Jährige den Busfahrer durch Zeigen des Mittelfingers. Da er sich weiterhin uneinsichtig und wiederholt aggressiv verhielt und auch aufgrund seiner Vortaten sowie seines Verhaltens mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er noch vor Ort festgenommen.

Auf dem Polizeirevier sollte der mit rund 0,7 Promille leicht alkoholisierte Mann, gegen 12 Uhr, durchsucht werden, was er offenbar verhindern wollte, indem er unvermittelt in Richtung eines Polizeibeamten schlug. Dieser wurde bei dem tätlichen Angriff nicht verletzt. Allerdings erlitt ein weiterer Beamter beim Versuch, dem 27-Jährigen Handschellen anzulegen, einen Knochenbruch an der Hand. Er konnte aufgrund der Verletzungen seinen Dienst nicht mehr fortsetzten.

Der 27 Jahre alte Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Beleidigung verantworten.