Nach dritter Auflage ist Schluss: Darum stampft die Stadt Mahlberg den „Hock im Städtle“ ein

Erst im Juli wurde das Fest zum dritten Mal veranstaltet – nun ist klar: Eine vierte Auflage wird’s nicht geben. Das verkündete die Verwaltung in einer Mitteilung.
Für viele dürfte es eine traurige Überraschung sein, andere haben es vielleicht schon kommen sehen: Nachdem sich immer weniger Vereine beim „Hock im Städtle“ beteiligten, zieht die Mahlberger Verwaltung nun die Reißleine. Die Veranstaltung ist von nun an Geschichte. Darüber informiert die Stadt Mahlberg in einer Mitteilung. Ein Überblick.