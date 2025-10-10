Nach drei Jahren in Haiterbach: „Ich schätze das gute Miteinander“ – Pfarrer Nau wird ins Amt eingesetzt

Seit drei Jahren ist Jonas Nau Pfarrer in Haiterbach. Am Sonntag erfolgt nun mit der Investitur die Amtseinführung. Ein Rückblick auf eine bewegte und auch herausfordernde Zeit.
Die vergangenen drei Jahre seien schnell vergangen, sagt Pfarrer Jonas Nau zwei Tage, bevor er durch die Investitur ganz formal den Posten inne hat, den er seit September 2022 ausfüllt: Pfarrer der Evangelischen KirchengemeindeHaiterbach – Talheim. Er war bislang Pfarrer zur Anstellung – eine dreijährige Phase, die Berufseinsteiger durchlaufen, bevor sie Pfarrer auf Lebenszeit werden können.