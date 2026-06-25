Nach drastischem Schritt in Lahr: Keine Haushaltssperre in den Nachbarkommunen – aber große Sorgen

Die Kommunen haben am Montag auf ihre angespannte Finanzlage aufmerksam gemacht. In Lahr gilt gar eine Haushaltssperre. Wie ist die Entwicklung andernorts?
Weil der Stadt Lahr in diesem Jahr ein Defizit von 9,5 Millionen Euro droht – und die Zukunftsaussichten nicht besser sind – hat OB Markus Ibert eine Haushaltssperre ausgerufen, die der Gemeinderat am Montag bestätigt hat. Grund für die Entwicklung sind vor allem Einbußen bei der Gewerbesteuer. Bis zu zehn Millionen Euro fehlen der Stadt nach aktuellen Prognosen. Doch ist dies ein Lahrer Phänomen oder droht auch anderen Kommunen eine Haushaltssperre? Wir haben in vier Rathäusern nachgefragt.