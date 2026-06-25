Nach drastischem Schritt in Lahr: Keine Haushaltssperre in den Nachbarkommunen – aber große Sorgen

Die Kommunen haben am Montag auf ihre angespannte Finanzlage aufmerksam gemacht. In Lahr gilt gar eine Haushaltssperre. Wie ist die Entwicklung andernorts?

Weil der Stadt Lahr in diesem Jahr ein Defizit von 9,5 Millionen Euro droht – und die Zukunftsaussichten nicht besser sind – hat OB Markus Ibert eine Haushaltssperre ausgerufen, die der Gemeinderat am Montag bestätigt hat. Grund für die Entwicklung sind vor allem Einbußen bei der Gewerbesteuer. Bis zu zehn Millionen Euro fehlen der Stadt nach aktuellen Prognosen. Doch ist dies ein Lahrer Phänomen oder droht auch anderen Kommunen eine Haushaltssperre? Wir haben in vier Rathäusern nachgefragt.

Das Rathaus in Friesenheim Foto: Bohnert-Seidel Friesenheim: Mit einem geplanten Haushaltsminus von 2,24 Millionen Euro ist Friesenheim ins Jahr gestartet. „Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis wie vorgesehen ausfällt“, teilt Pressesprecherin Julia Berger mit. Die Gewerbesteuer entwickle sich zwar tatsächlich verhalten, in Friesenheim lägen allerdings „keine Hinweise auf größere Gewerbesteuerausfälle vor“. Dennoch bleibe abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage bis zum Jahresende entwickelt.

Die größte Herausforderung sei die Entwicklung des Ergebnishaushalts. „Die negativen Planergebnisse nehmen von Jahr zu Jahr zu.“ Steigende Umlagen – ein „wesentlicher Unsicherheitsfaktor“ sei die Entwicklung der Kreisumlage ab 2027 – würden die kommunalen Finanzen zunehmend belasten. Hinzu kommen Pflichtaufgaben wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, bei dem Friesenheim mit zusätzlichen 300.000 Euro in diesem und 485.000 Euro im kommenden Jahr rechne.

Eine Finanzkommission, so Berger, befasse sich intensiv mit der künftigen Haushaltsentwicklung, identifiziere Einsparpotenziale, überprüfe Prioritäten und mache Vorschläge zur nachhaltigen Stabilisierung der Finanzen. Ergebnisse sollen, so der Gemeinderat zustimmt, bereits in den Haushalt 2027 einfließen. Für den diesjährigen bestehe aktuell „kein Anlass“, eine Haushaltssperre auszurufen.

Das Rathaus in Ettenheim Foto: Ehrlich

Ettenheim: In Ettenheim geht man ebenfalls nicht davon aus, das Instrument der Haushaltssperre anwenden zu müssen. Kämmerer Alexander Ruchti und Bürgermeister Bruno Metz betonen jedoch: „Durch die stagnierenden Einnahmen und gleichzeitig stetig steigenden Aufwendungen durch zusätzliche Aufgaben und allgemeine Kostensteigerungen ist es nahezu unmöglich, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.“ Ettenheim plant mit einem Minus von fast fünf Millionen Euro. Man gehe aktuell davon aus, das Jahr 2026 nicht viel schlechter abzuschließen als beim Haushaltsbeschluss angenommen. Die Gewerbesteuereinnahmen, so Ruchti und Metz, bewegen sich „bei uns unterhalb des Planansatzes“. Man hoffe jedoch, dass sie sich wie in den Vorjahren in der zweiten Hälfte stabilisieren.

Bürgermeister und Kämmerer verweisen darauf, dass die Kommunen von Land und Bund ständig neue Aufgaben aber nicht die nötigen Gelder bekommen. Man rechne in Zukunft nicht mit steigenden Einnahmen, im Gegenteil: „Dazu kommt, dass auch der Kreis insbesondere durch Soziallasten und Krankenhausaufwendungen finanziell in Schieflage kommt, die sich auf die Kreisumlage, die die Kommunen bezahlen, auswirken wird.“ An welchen Stellschrauben dreht man deshalb? Man nutze Einsparpotenziale im Energiebereich, etwa durch neue Techniken und Sanierungen. Alle Mitarbeiter seien zu einer sparsamen Haushaltsführung verpflichtet. Spareffekte bringe auch eine interkommunale Zusammenarbeit.

Das Rathaus in Kippenheim Foto: Ehrlich

Kippenheim: Als nur eine von zwei Gemeinden in der Südlichen Ortenau ist Kippenheim mit einem positiven Haushaltsergebnis (194.000 Euro) ins Jahr gestartet. „Es zeichnen sich nach den aktuellen Einschätzungen weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandsseite größere Abweichungen von den Planansätzen ab“, so Rechnungsamtsleiterin Carolin Schaub. Zumindest in der aktuellen Momentaufnahme könne man den bewusst niedrig geschätzten Ansatz für die Gewerbesteuer von 2,5 Millionen Euro halten.

Die größten finanziellen Herausforderung werden in Kippenheim der Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses und der Neubau einer gemeinsamen Grundschule sein. Die Projekte werden „sicherlich im zweistelligen Millionenbereich liegen“. Man habe solide gewirtschaftet und daher entsprechende Rücklagen gebildet, die nach Umsetzung aber aufgebraucht seien. „ Sollte es uns nicht gelingen, für die Zukunft weitere Rücklagen anzusparen, wird es schwierig sein, eine Neuverschuldung zu vermeiden“, sagt Schaub. Kippenheim sei seit 2016 schuldenfrei. Wie gelingt es der Gemeinde, so sparsam zu wirtschaften? Schaub teilt mit, dass man stets alle Einnahmequellen, etwa beim Abruf von Fördermitteln, genutzt habe. Die Ausgabenseite halte man unter anderem durch einen geringen Personalschlüssel im Rahmen. „Bürgermeister Gutbrod und der Gemeinderat legen schon immer großen Wert darauf, gerade die Ausgabenseite möglichst gering zu halten und jede Ausgabe zu hinterfragen. Nur so kann der Haushalt langfristig solide aufgestellt werden.“ Entsprechend besteht in Kippenheim kein Handlungsbedarf für eine Haushaltssperre.

Das Rathaus in Seelbach Foto: Köhler

Seelbach: „Ohne Kommunen fällt der Vorhang“ – mit diesen Worten hat sich die Gemeinde Seelbach gemeinsam mit den Nachbarn aus Schuttertal am Aktionstag beteiligt. Wie entwickelt sich der Haushalt an der Schutter? „Derzeit lassen sich keine Anhaltspunkte erkennen, die auf eine wesentliche Verbesserung oder Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung hindeuten“, lässt Bürgermeister Michael Moser verlauten. Das gelte auch für die Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Seelbach ist mit einem Minus von 500.000 Euro ins Haushaltsjahr gestartet. Als zentrale Herausforderung sieht der Bürgermeister, „die kommunale Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern und gleichzeitig wichtige Investitionen in Bildung, Betreuung, Infrastruktur und Daseinsvorsorge weiterhin zu ermöglichen“.

Dazu beitragen soll eine in diesem Jahr neu gegründete Haushaltsstrukturkommission. „Dort werden die kommunalen Finanzen gemeinsam analysiert und mögliche Handlungsoptionen für die kommenden Jahre erarbeitet und dem Gesamtgemeinderat vorgestellt“, teilt Moser mit. In der Vergangenheit habe man zudem bereits Maßnahmen wie die Sanierung des Bürgerhauses zurückgestellt.

Eine Haushaltssperre steht Seelbach laut dem Bürgermeister nicht ins Haus, auch wenn es „eher unseriös“ wäre, sie grundsätzlich auszuschließen. Daher beobachte man die Entwicklung aufmerksam.

Im Schnitt im Minus

Von 13 Kommunen in der südlichen Ortenau sind elf mit einem negativen Ergebnis ins Haushaltsjahr 2026 gestartet. Im Schnitt liegt dieses bei 1,77 Millionen Euro.