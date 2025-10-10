Nach Diskussion um Finanzen: Warum Rüdiger König den Gemeinderat in Bad Herrenalb verlässt

Viele Jahre war Rüdiger König – mit Unterbrechungen – Mitglied des Bad Herrenalber Gemeinderats. Jetzt zieht er sich zurück und nennt die Hintergründe.
Ab der Oktobersitzung wird der Bad Herrenalber Gemeinderat um ein langjähriges Mitglied ärmer sein. Wie Bürgermeister Klaus Hoffmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im September bekanntgab, hat Rüdiger König (UBV) um seine Entlassung aus dem Gemeinderat gebeten. Wie Hoffmann erläuterte, lägen wohl genug Gründe vor, um der Entlassung entsprechen zu können.