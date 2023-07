Ein neues Konzept des Stadtmarketings will den Weihnachtsmärkten in der Doppelstadt neues Leben einhauchen. Der Kostenpunkt stoß vielen Stadträten jedoch sauer auf – erneut entbrannte eine Diskussion im Gemeinderat.

Statt „oh du Fröhliche“ und Vorfreude auf die besinnliche Zeit, gab es erstmal Zank und Zoff unter den Stadträten – denn das neue Konzept des Stadtmarketings unter Leitung von Matthias Jendryschik überzeugte zunächst keinen der Kommunalpolitiker so richtig. Der Knackpunkt: Kosten von 200 000 Euro.

2020 erteilte die Messegesellschaft, die bisher immer die Märkte ausgerichtet hat, weiteren Weihnachtsmärkten eine Absage. Ein neues Konzept musste also her. Kurzerhand hat sich die Stabstelle Stadtmarketing selbst für die Ausrichtung der Märkte bereiterklärt und neue Ideen ins Rollen gebracht. Neben einem Standortwechsel – zehn Tage in Villingen, zehn Tage in Schwenningen – sieht das Konzept auch ein Rahmenprogramm auf zwei Bühnen vor, dass sich das Stadtmarketing kosten lassen will.

Im Verwaltungsausschuss wurde lang diskutiert und seitens Nicola Schurr (SPD) gar Vergleiche mit der Ravennaschlucht oder dem Triberger Weihnachtszauber aufgestellt und auch in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend war noch lang nicht alles gesagt.

Weihnachtsmärkte in VS kaum vergleichbar mit Triberg

„Bei der Summe haben wir schon geschluckt“, eröffnete Gudrun Furtwängler (CDU) die Diskussion. Da man die Vorbereitungen zum jetzigen Zeitpunkt aber wohl kaum stoppen könne, soll das neue Konzept in diesem Jahr zunächst getestet werden. Der Kompromiss solle lauten: Testen und im kommenden Frühjahr Reflexion betreiben. Doch stichelte sie auch seitens der SDP, dass ein Vergleich mit Triberg nichts bringe. „Das wird bei uns nicht funktionieren, wir müssen uns eher mit Städten wie Rottweil vergleichen. Das hat das Stadtmarketing schon verstanden“, so Furtwängler.

Vier Tage Umbau zwischen den Weihnachtsmärkten seien für die Grüne-Fraktion vier Tage, an denen kein Geld verdient wird. „Das muss nicht sein“, positionierte sich Ulrike Merkle (Grüne). Im nächsten Jahr solle früher darüber nachgedacht werden, ob ein derartiges Konzept überhaupt Sinn mache.

Unsere Empfehlung für Sie Weihnachtsmarkt in VS Eine schöne Bescherung Weihnachtsmärkte in VS – das ist ein Thema für sich, findet unsere Autorin.

Auch die Standorte der Märkte selbst wurde heiß diskutiert: Warum der Marktplatz in Schwenningen nicht für den Weihnachtsmarkt verwendet werden könne, wunderte sich Ulrike Heggen (Freie Wähler), denn immerhin sei dieser „schön und teuer saniert worden“. Diesen gelte es mehr ins Visier zu nehmen, denn „von allein belebt er sich nicht“.

Jeder Stadtteil hat seine Stärken

Ihr Parteikollege Andreas Flöß hingegen sei nicht der Meinung, dass ein Weihnachtsmarkt nebenher noch die Innenstadt belebe. Ein Weihnachtsmarkt gebe es zudem eben nur in einer Stadt und am Villinger Münster sei dafür eben der richtige Platz. „Wir müssen schauen, welcher Stadtteil welchen Vorteil hat“, positionierte sich Flöß. „Dann gibt es halt nur den Villinger Weihnachtsmarkt, genauso wie es nur die Schwenninger Kulturnacht gibt. Ich bin gottfroh, dass es keine Diskussion um eine Villinger Kulturnacht gibt!“, drückte er sich aus.

Rahmenprogramm soll Oberzentrum gerecht werden

Mit den Kosten für das Rahmenprogramm könne man runtergehen, nahm Jendryschik Stellung zu den Positionen. Klar sei dieses um einiges teurer als im vergangenen Jahr. Das Rahmenprogramm sei nicht schlecht gewesen, aber ausbaufähig, dieses Jahr gelte es professionelle Künstler anzustellen, welche „dem Oberzentrum gerecht werden“.

Schurr nannte Jendryschiks Argumente ein „auf die Füße treten“, man könne ja offen diskutieren, „Sie können uns aber nicht versichern, dass im kommenden Jahr noch mal 150 000 Euro drauf kommen“, richtete er die Worte an Jendryschik.

Ein Konzept zu testen sei schön und gut, allerdings habe die Doppelstadt im Moment keinen etablierten Weihnachtsmarkt. „Wir brauchen Konstanz und Stabilität“, so Jendryschik. Der gute Wille reiche nicht, es brauche Mittel. Mit der „Faust in der Tasche“ einem Weihnachtsmarkt-Konzept zuzustimmen, sei aber das falsche Signal: „Das kriegt das ganze Team mit und auch die Aussteller werden davon verunsichert.“ Ein positives Signal mache die Durchführung und Organisation einfacher.

Und das gaben die Stadträte dann nach einigem hin und her: 28 stimmten für die Durchführung des Konzeptes, vier dagegen mit einer Enthaltung. Weitere Pläne, wie etwa ein Shuttle-Service, das die Leute ähnlich wie bei der Kulturnacht zum Weihnachtsmarkt bringt, stehen noch zur Debatte.