Die 21-Jährige verließ die Diskothek „Mensch Meier“ am Flugplatz laut Polizei gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen. Dabei habe sie bemerkt, wie sie von einem Mann beobachtet und verfolgt wurde. In der Europastraße wurde die Frau von dem Unbekannten eingeholt und gegen ihren Willen festgehalten. Dabei soll er sie über ihrer Kleidung unsittlich am Körper berührt haben.

Bei dem anschließenden Gerangel stürzte die 21-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Ihr Handy und ihre Handtasche nahm der Angreifer währenddessen an sich. Als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Frau zu Hilfe kam, ließ der unbekannte Angreifer von ihr ab, warf Handy sowie Handtasche weg und rannte in Richtung Rainer-Haungs-Straße davon.

Nun fahndet die Polizei nach ihm. Laut der Beschreibung der Frau war er 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einem dunklem T-Shirt mit Aufdruck. Er soll mit einem osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Die Kripo Offenburg bittet um Hinweise unter Telefon 0781/21 28 20.